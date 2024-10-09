نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - يهدد فولوريدا.. ماذا حول إعصار ميلتون؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إعصار ميلتون يضرب ولاية فلوريدا بقوة هائلة، حيث صنف ضمن الفئة الخامسة، وهي أعلى درجات قوة الأعاصير، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على الأرواح والممتلكات. ووفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية، أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات عاجلة للسكان، تطالبهم بالإخلاء الفوري إلى المناطق الآمنة، حيث تتوقع أن يكون للإعصار تأثيرات مدمرة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلقه الشديد حيال الإعصار، مؤكدًا أن كبار المسؤولين في إدارته أطلعوه على تطورات الوضع. وأوضح بايدن أن الإعصار قد يكون من بين أسوأ العواصف التي شهدتها فلوريدا خلال المئة عام الأخيرة، مما يستدعي استعدادات طارئة على نطاق واسع.

في خطابه، شدد بايدن على ضرورة الإخلاء الفوري للسكان، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس للتردد، بل للنجاة. وقال بلهجة تحذيرية: «يجب عليكم الإخلاء الآن، الآن، الآن، إنها مسألة حياة أو موت، وهذا التحذير لا يتضمن أي مبالغة».

جاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن التأثير المدمر الذي قد يحدثه الإعصار، مع توقعات بفيضانات عارمة وانقطاع واسع في الكهرباء وتدمير كبير للبنية التحتية في المناطق المتضررة.