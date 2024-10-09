حزب الله اللبناني يوافق على وقف إطلاق النار دون شروط.. (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب يدعم المبادرات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان.

حزب الله اللبناني يوافق على وقف إطلاق النار دون شروط

حزب الله اللبناني يوافق على وقف إطلاق النار دون شروط

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله تأييده العلني للهدنة داخل لبنان، دون ربط ذلك بوقف العمليات العسكرية في غزة.

موقف حزب الله من الهدنة في لبنان

وأوضح قاسم قائلًا: "نحن ندعم المساعي السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبمجرد تحقيق ذلك واستقرار الهدنة، سيتم النظر في التفاصيل المتبقية واتخاذ القرارات بالتنسيق بين الأطراف"، وفقًا لما نشرته "CNN".

موقف الولايات المتحدة من الهدنة في لبنان

في المقابل، علّق ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، على هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تكشف عن أن الحزب في وضع دفاعي الآن، ويواجه "ضربات قاسية".

تصريحات نعيم قاسم حول قدرات حزب الله

وفي خطاب تلفزيوني ألقاه نعيم قاسم أمس الثلاثاء، أكد أن قدرات حزب الله، المدعوم من إيران، لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية.

وشدد على أن مقاتلي الحزب ينجحون في التصدي للتوغلات الإسرائيلية البرية رغم "الضربات المؤلمة" التي تلقتها الجماعة في الأسابيع الأخيرة.

كما أكد قاسم على دعم الحزب للجهود التي يبذلها نبيه بري، الذي يعد حليفًا لحزب الله، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.