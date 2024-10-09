نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يؤيد الهدنة ووقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان دون شروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الثلاثاء إن الحزب يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، وهي المرة الأولى التي تؤيد فيها الجماعة علانية هدنة دون اشتراط وقف الحرب في غزة، حسبما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قائلا: إننا ندعم الجهود السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ تحت راية تحقيق وقف إطلاق النار، وبمجرد تثبيت وقف إطلاق النار ووصول الدبلوماسية إليه، سيتم مناقشة كل التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني.

وفي خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لمشاركة حزب الله في الحرب، لم يذكر قاسم وقف إطلاق النار في غزة كشرط لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان.