روسيا وأرمينيا تتفقان على الحماية المشتركة للحدود الأرمنية مع تركيا وإيران

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أحمد جودة - القاهرة - اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على أن القوات الروسية والأرمنية ستقوم بحماية حدود أرمينيا مع تركيا وإيران بشكل مشترك.

وأكدت نازيلي باغداساريان، المتحدثة الرسمية باسم رئيس الوزراء الأرمني في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود الأرمنية ستشارك في حماية حدود أرمينيا مع إيران وتركيا اعتبارا من 1 يناير 2025.

وجدير بالذكر أن حماية حدود أرمينيا مع تركيا وإيران كانت تقوم بها قوات حرس الحدود الروسي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، بموجب اتفاقية ثنائية موقعة بين موسكو ويريفان في 30 سبتمبر عام 1992.

وتوجد على أراضي أرمينيا قاعدة عسكرية روسية في مدينة غيومري، إضافة إلى قاعدة "إيريبوني" الجوية في يريفان