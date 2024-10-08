نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سي إن إن": الولايات المتحدة لم تستبعد استخدام روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا عام 2022 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن كتاب جديد للصحفي بوب وودوارد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدرت بنسبة 50% في خريف عام 2022 احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا.

وذكرت "سي إن إن": "كتب وودوارد أنه في مرحلة ما، توقع فريق الأمن القومي التابع لبايدن وجود تهديد حقيقي، واحتمال بنسبة 50%، بأن يستخدم بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا".

وأشار إلى أن بايدن أصدر في تلك اللحظة تعليمات لمستشاره للأمن القومي جيك سوليفان بالاتصال بروسيا عبر كافة القنوات.

وفي أكتوبر 2022، جرت محادثة هاتفية متوترة بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الروسي آنذاك سيرغي شويغو. ونتيجة للمفاوضات اللاحقة، حذر شويغو أوستن من أن كييف تخطط لاستخدام "قنبلة قذرة"، لكن نظيره الأمريكي قال إن الولايات المتحدة لا ترى أي علامات على ذلك.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المسؤول الكبير في البنتاغون كولن كال قوله عن هذه الحادثة: "ربما كانت هذه هي اللحظة الأكثر إثارة للصدمة في الحرب بأكملها".

وقالت "سي إن إن" في مارس 2024 نقلا عن ممثلين في الإدارة الأمريكية، إن المسؤولين الأمريكيين في نهاية عام 2022 كانوا قلقين وكانوا يستعدون لضربة روسية محتملة على أوكرانيا باستخدام الأسلحة النووية. على الرغم من عدم وجود معلومات استخباراتية لديهم عن تعبئة القوات النووية الروسية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن موسكو لم تتحدث أبدا بشكل استباقي بشأن استخدام الأسلحة النووية، ويتم استخدام الدفع بفرضية إمكانية استخدام روسيا لمثل هذه الأسلحة لغرض التأثير سلبا على الدول الصديقة لروسيا.

والسيناريوهات التي بموجبها تستطيع روسيا استخدام الأسلحة النووية منصوص عليها في العقيدة العسكرية الروسية وفي "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي". وهذا ممكن في حالة العدوان على روسيا أو حلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل، أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها مهددا