استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر عسكري سوري استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري: "نحو الساعة 20:15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".