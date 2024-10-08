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استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر عسكري سوري استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري: "نحو الساعة 20:15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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