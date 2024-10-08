الأمن النرويجي يرفع درجة تقدير التهديدات ضد الأهداف اليهودية والإسرائيلية في البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة الأمن الداخلي النرويجية يوم الثلاثاء أن التهديدات ضد الأهداف اليهودية والإسرائيلية في البلاد ازدادت على خلفية تصاعد الصراع الدائر في الشرق الأوسط حتى الوقت الراهن.

ودفعت هذه التهديدات الوكالة النرويجية إلى رفع درجة تقديرها لمستوى "التهديد الإرهابي" في النرويج من معتدل إلى مرتفع، ليصل الآن إلى مستوى 4 على مقياس تتراوح درجاته من 1 إلى 5.

وقال المتحدث باسم الوكالة إيريك فيوم، لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي": "هناك العديد من الظروف السلبية التي زادت من تهديد الإرهاب، وهي ترتبط من بين أمور أخرى بالتصعيد المستمر في الصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف: "في النرويج، يتمثل التهديد بشكل رئيسي في الأهداف اليهودية والإسرائيلية التي زادت حدة التهديدات ضدها".

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد حذرت يوم الجمعة الماضي، من أن الذكرى السنوية الأولى لهجوم "طوفان الأقصى"، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب أعمال عنف في الولايات المتحدة.

وقال توماس هالدنفانغ، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، إن الاضطرابات في الشرق الأوسط تميل إلى إثارة ردود فعل في ألمانيا، محذرا مما وصفه مظاهر "معاداة السامية والعداء لإسرائيل"، وحذر من "احتمال كبير للتعاطف والاستقطاب" في الذكرى السنوية.