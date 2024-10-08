نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين في هجوم للدعم السريع على قرية بشمال كردفان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام سودانية أن 20 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية الدموكية بريف مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان السودانية.

وأوضح موقع "سودان تربيون" نقلا عن شهود عيان من قرية الدموكية أن "قوات الدعم السريع هاجمت القرية مساء الاثنين باستخدام 30 دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 22 آخرين، بينهم كبار السن وأطفال، تم نقلهم إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج".

وأضاف الموقع أن "المتطوعين أطلقوا مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات لسداد تكاليف العمليات الجراحية اللازمة للمصابين في ظل هذه الأحداث المأساوية".

وأشار شهود عيان إلى أن "قوات الدعم السريع دأبت على مهاجمة القرى المحيطة بمدينة الأبيض خلال الأسابيع الماضية"، موضحين أن "بعضها تلجأ إلى حشد الفزع لحماية أنفسها من الهجمات التي تهدف في المقام الأول إلى نهب الماشية والسيارات".

ولفت سكان المنطقة إلى أن "الدعم السريع تستهدف السيارات التي تنقل المواطنين إلى الأسواق الأسبوعية في ريف الأبيض وقرى شمال كردفان، حيث تقوم بنهب الأموال والمقتنيات، بما في ذلك الهواتف والسيارات، وعندما يحاول المواطنون مقاومة هذه الاعتداءات، يتم إطلاق النار عليهم".

ويسيطر الجيش السوداني على مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بينما استولت قوات الدعم السريع على مواقع في الجهة الغربية من المدينة. وتندلع من حين لآخر مواجهات مسلحة بين الطرفين، تشمل تبادل القصف المدفعي والاشتباكات المباشرة.

وقد اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، فيما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.