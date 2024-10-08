نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الإيرانية في سوريا تصدر بيانا بعد الهجوم الإسرائيلي على دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السفارة الإيرانية في سوريا عدم وجود قتلى إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان: "مرة أخرى سجّل العدو الإسرائيلي جريمة أخرى خلال قصف صاروخي جبان لمبنى مدني في قلب دمشق، وقتل نساء وأطفالا أبرياء".

وأضافت: "بهذه المناسبة تدين سفارة إيران هذا القصف الإرهابي وتعلن بأنه لا يوجد أي مواطن إيراني بين الشهداء والإصابات وتسأل الله لذوي الشهداء الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل".



وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أنباء حول اغتيال قيادات في الحرس الثوري الإيراني خلال الهجوم الإسرائيلي على دمشق.

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة