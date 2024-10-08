نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف قاعدتي الكرمل و"7200" جنوب مدينة حيفا بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء أنه استهدف قاعدتي الكرمل والـ7200 جنوب مدينة حيفا بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية. ونشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية للقاعدتين. وأظهر الفيديو عملية استهداف القاعدتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تضمن المقطع مشاهد التقطتها عدسات المستوطنين لتصاعد أعمدة الدخان جراء استهداف القاعدتين.