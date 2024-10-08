نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: سنعلن هذا الأسبوع عن دعم عسكري ومالي لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إميلي سيمونز إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إصدار عدد من "الإعلانات" هذا الأسبوع بشأن تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف.

وقالت: "ما زلنا نناقش كيفية تطور تفاعلنا (في قاعدة رامشتاين الجوية)، التزامنا بدعم أوكرانيا هو جزء مهم من هذه العملية ويظل دون تغيير، بما في ذلك الإعلان عن تدابير جديدة فيما يتعلق بتقديم الدعم العسكري والمالي".

وفي وقت سابق، قرر بايدن تأجيل إحدى رحلاته الأخيرة كرئيس للدولة إلى ألمانيا وأنغولا بسبب إعصار "ميلتون".

وذكرت صحيفة "شبيغل" نقلا عن مصادر أنه من المقرر أن يزور بايدن قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا، حيث ستعقد قمة مجموعة الاتصال بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في 12 أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي بدوره، إنه لا يزال ينوي زيارة ألمانيا وأنغولا، ولكن في "مرة أخرى".

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، يمكن أن يصبح "ميلتون" أعنف إعصار خلال المائة عام الماضية بالنسبة لمنطقة تامبا الحضرية إذا لم يغير مساره. وتقع تامبا، وهي منطقة حضرية يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة، على الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا.