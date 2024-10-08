نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الناتو" يقر بنجاحات القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، واصفا الوضع في كييف "بالصعب".



ودعا روته الشركاء الغربيين إلى زيادة الدعم والمساعدة لكييف. وتابع روته "يجب علينا ضمان تدفق المساعدات إلى أوكرانيا، وبهذا المعنى فإن اجتماع "رامشتاين" الأسبوع المقبل سيكون مهمًا. الوضع في ساحة المعركة لا يزال صعبا، ونحن نرى أن روسيا تضمن ذلك بشكل بطيء، مضيفا "لكن مع ذلك يجب أن نساعد أوكرانيا، فهي بحاجة إلى المساعدة الآن".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع في 12 أكتوبر الجاري في المانيا، وتحديدً في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية، حيث يعقد حلفاء أوكرانيا اجتماعًا لدعم رؤية كييف لإنهاء الحرب مع روسيا والتي تقترب من عامها الثالث.

ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري ويعمل فيها نحو 30 ألف متخصص مدني، و"رامشتاين" هي واحدة من قاعدتين في ألمانيا يعتقد أنهما تخزنان رؤوسا حربية نووية.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها تهدف "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وقال إنه لتحقيق ذلك، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا" وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة