لافروف يعلق على تصريح فيكو حول مهاجمة بروكسل بالصواريخ

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أحمد جودة - القاهرة - علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بشأن توريد أوروبا لكييف صواريخ بعيدة المدى

وأكد لافروف أنه يتعين على أوروبا أن تستمع إلى كلام هذا الرجل الذي وصفه "بالذكي والنزيه".

وقال لافروف للصحفيين تعليقا على بيان فيكو: "إنه شخص ذكي ومحترم وسياسي نزيه، هناك القليلون مثل فيكو. على زملائه أن يصغوا إلى ما يقوله".

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو قد اقترح أن الهجوم الصاروخي على بروكسل يمكن أن يعيد أوروبا إلى رشدها في سياق توريد صواريخ طويلة المدى إلى النظام الأوكراني.

وقال فيكو إن الهجوم الصاروخي على بروكسل يمكن أن يغير النقاش في الغرب حول توريد صواريخ بعيدة المدى إلى نظام كييف