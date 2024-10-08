نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارتو: معظم دول "الناتو" واثقة "ضمنيا" أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنه لا توجد إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وخلف الأبواب المغلقة تتقاسم هذا الموقف الغالبية العظمى من دول الحلف.

وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "موقف هنغاريا واضح، لا توجد إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"".

وأشار إلى أن احتمال انضمام دولة في حالة صراع إلى الحلف سيشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة، ومن يفكر بعقلانية في هذه القضية لا يود خلق مثل هذا الخطر.

وأشار أيضا إلى أن دول "الناتو" "تتصرف بشكل غير عادل تجاه الأوكرانيين" لأنها تعلن صراحة عن عضوية أوكرانيا المحتملة في التحالف، وعندما تجري المفاوضات وجها لوجه أو خلف أبواب مغلقة، فإن الغالبية العظمى من وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو" يتخذون نفس الموقف مثل هنغاريا.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر أن الدول الغربية تناقش بشكل متزايد خطة تخلى أوكرانيا عن مطالباتها ببعض المناطق مقابل إنهاء النزاع مع روسيا والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي