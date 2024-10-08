نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنرال روسي سابق يكشف دوافع إسرائيل الخفية من حربها في غزة ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدير السابق لدائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الروسية الجنرال ليونيد إيفاشوف بسلسلة من التصريحات حول الوضع في الشرق الأوسط لبرنامج "قصارى القول" عبر RT عربية.

وقال الجنرال ليونيد إيفاشوف: "ما تقوم به إسرائيل هو مجرد عملية خاصة جزئية، تنفذها في ظل الأوضاع العالمية الشاملة من أجل تغيير النظام العالمي وتقليص عدد سكان الأرض، ودعم التوتر أو الحفاظ عليه في منطقة الشرق الأوسط الكبرى. ومن المهام الملقاة على عاتق إسرائيل إطلاق حرب واسعة، وغالبا ما تكون ذرية، في هذه المنطقة، إن إسرائيل تواجه عدة مسائل، وهذه المسائل ليست محلية بحتة، بل هي قضايا تتعلق بالعالم بأسره. فهي ليست مقتصرة على دورة إسرائيل فقط، بل تمثل مسائل تتعلق بالمافيات العالمية الكبرى التي تسعى للحفاظ على الوضع العالمي في حالة من الاستعباد. هذه هي المهام التي تقوم بها إسرائيل، وهي بالطبع ليست سوى مجموعة رائدة تخريبية تشمل المافيا العالمية