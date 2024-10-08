نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات طلابية في معهد العلوم السياسية بباريس دعما لغزة ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج طلاب معهد العلوم السياسية بباريس في مظاهرات واسعة اليوم دعما للبنان والقضية الفلسطينية واحتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وفي معهد العلوم السياسية بباريس، كما هو الحال في مدن بفرنسا، رفع الطلاب الأعلام الفلسطينية واللبنانية في كلياتهم وفي الشوارع احتجاجا على "المجازر الجماعية التي يرتكبها بنيامين نتنياهو".



وتجمع مئات الطلاب متهمين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي و"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة في خضم هجومها.

وشهدت عدة مدن أوروبية يوم أمس مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات في غزة، حيث أعلن ليل السبت، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى معلومات عن "محاولات حركة "حماس" ترميم بنيتها العسكرية، وفق تعبيره