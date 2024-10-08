نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطاباتها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، دعت حماس إلى فتح جبهاتٍ أخرى، في الحرب ومواجهة إسرائيل في كل مكان مشيرةً إلى أن الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني يُعتبر خسائرَ تكتيكية.

خسائر غزة بعد عام من الحرب

وفيإطار تطويرات الأحداث بغزة، كشفت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو بشأن أهم الأحداث في الدورة الـ71 للجنة الإقليمية، وآخر مستجدات حالات الطوارئ، وذلك قبل انعقاد الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر في الدوحة، بقطر، تحت شعار "صحة دون حدود: العمل. الإتاحة. الإنصاف".

وقالت بلخى: "الدورة تعقد هذا العام، وهي الأولى بعد أن توليت منصب المدير الإقليمي، في ظل الصراع المتصاعد الذي يهدد حياة الملايين من الناس وسبل عيشهم في شتى أنحاء الإقليم، فقد أدى 12 شهرا من النزاع في غزة إلى مقتل 6% من مجمل السكان أو إصابتهم، وكثير من المصابين هم من النساء والأطفال الذين يواجهون الآن إعاقات دائمة".

نزح 90% من سكان غزة.

نزح أكثر من 540000 شخص داخلي

لقى ما يقرب من 1000 عامل صحي حتفهم.

قتل 289 من موظفي الأمم المتحدة منذ أكتوبر 2023.

يواجه 96% من السكان انعدام الأمن الغذائي، وازداد سوء التغذية.

قتل أو جرح ما يقرب من 12000 شخص.

ارتفاع عدد الشهداء



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 41 ألفًا و965 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 97 ألفًا و590 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مجازر وصل منها للمستشفيات 56 شخصًا و278 مصابًا.