عاجل - تطورات الأوضاع في الضاحية الجنوبية في لبنان.. ماذا يحدث لحظة بلحظة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تطورات الأوضاع في الضاحية الجنوبية في لبنان.. ماذا يحدث لحظة بلحظة؟، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ضد حزب الله مع إعلان توسيع عملياته البرية بعد نشر قوات إضافية، مؤكدا إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان. وفيما أعلن نائب أمين عام حزب الله تأييده لجهود وقف إطلاق النار، أكد أن قدرات حزبه "بخير".

استهداف سكان الضاحية الجنوبية

وجد تحليل أجرته شبكة CNN لأوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان أحياء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، وجود ما لا يقل عن 7 مستشفيات في تلك الأحياء، بما في ذلك مستشفى الرسول الأعظم ومستشفى القديسة تيريز.

وتبلغ مساحة المناطق غير الآمنة، وهي مجموعة من الأحياء السكنية التي تضم أيضًا مقرات لحزب الله، ما يقرب من 9 كيلومترات مربعة (3.4 ميل مربع).

أوامر الإخلاء

وحللت CNN ما مجموعه 39 أمرا بالإخلاء حتى ليلة 6 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي تم إصدارها يوميا تقريبا منذ 27 سبتمبر/ أيلول من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وعادة، تحذر المنشورات السكان من إخلاء المباني المحددة المقرر استهدافها "على الفور" والفرار إلى مناطق تقع خارج دائرة نصف قطرها 500 متر من الهدف.

صور الأقمار الصناعية

وتُظهر صور الأقمار الصناعية المضمنة في المنشورات المباني المستهدفة مميزة باللون الأحمر.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، سبقت مثل هذه التحذيرات الغارات الجوية، وأحيانًا ببضع دقائق فقط.

وفي حالات أخرى، ولا سيما ضربتين داخل حدود مدينة بيروت لأول مرة منذ حرب عام 2006، لم تصدر مثل هذه التحذيرات.

تضم الضاحية الجنوبية، وجودًا قويًا لحزب الله، هي منطقة مكتظة بالسكان تعرضت لاستهداف متكرر وعنيف في الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وتعرضت في وقت سابق لما لا يقل عن 10 غارات جوية شنتها قوات إسرائيلية خلال الليل.

وأفادت الصحف العبرية من الناحية المقابلة، بأن الشرطة الإسرائيلية رصدت سقوط صواريخ وشظايا في نحو 150 موقعا في منطقتي حيفا والكريوت علاوة على إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في حيفا والكريوت بعد قصف صاروخي من لبنان بنحو 105 صواريخ.

أهمية موقع الضاحية الجنوبية في لبنان

الضاحية الجنوبية هي منطقة تقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وتعتبر واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في المدينة. تشتهر الضاحية بتنوعها الثقافي والاجتماعي، وهي معروفة أيضًا بحياتها الليلية النشطة وأسواقها المحلية.

هناك بعض السمات البارزة للضاحية الجنوبية:

- **التاريخ**: تاريخ الضاحية الجنوبية مرتبط بتطور بيروت الحضري والاجتماعي، وقد شهدت تغييرات كبيرة على مر العقود.

- **الثقافة**: تضم العديد من المراكز الثقافية والفنية، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم تقدم مأكولات متنوعة.

- **التنوع**: تعكس الضاحية تنوع المجتمع اللبناني، حيث تسكنها مجموعات متنوعة من الطوائف والأعراق.

- **التحديات**: تواجه الضاحية العديد من التحديات، بما في ذلك قضايا البنية التحتية والاقتصاد.

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