العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: إصابة نحو 50 جنديا خلال 24 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ما يقرب من 50 جنديا على جبهتي القتال في الشمال والجنوب خلال 24 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 48 جندياً أصيبوا، في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن 7 من هؤلاء الجنود المصابين جراحهم خطيرة.

وأوضح أن 30 أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان في حين أن 18 جنديا أصيب في معارك في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين.

وقال إن عسكريا برتبة رقيب قتل وأصيب آخر في معارك شمال غزة، وأن جنديا ثانيا أصيب في معارك جنوب لبنان.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 730 قتيلا بين جندي وضابط، وهم ممن سمح بنشر أسمائهم فقط