نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية إيران: أي هجوم إسرائيلي سيواجه برد قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد قوي وفوري من إيران. جاء ذلك في سياق تأكيده على استمرار دعم الحكومة الإيرانية لـ "محور المقاومة"، مشددًا على أن أي اعتداء من قبل إسرائيل سيؤدي إلى رد أقوى. وأكد عراقجي: "إذا تم استهداف منشآتنا، فإن ردنا سيكون حاسمًا".

وأضاف أنه يجب على إسرائيل تجنب "خوض أي مغامرة" مع إيران، حيث يعتبر التصعيد في المنطقة خطرًا كبيرًا، تسعى إسرائيل لتوسيع نطاق ردها على إيران ليشمل العديد من المناطق والأجنحة العسكرية الإيرانية، مستهدفة نقاطًا حيوية تؤثر على إيران عسكريًا واقتصاديًا.

يذكر أن إيران قد شنت في مطلع الشهر الحالي نحو 200 صاروخ على إسرائيل، مما يمثل ثاني هجوم مباشر لها على الدولة العبرية خلال أقل من ستة أشهر. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن معظم هذه الصواريخ تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، بينما أصاب بعضها قواعد عسكرية، لكن دون أن تسبب أضرارًا كبيرة أو خسائر بشرية.

تستمر التوترات بين إيران وإسرائيل في التصاعد، مما يرفع من مستوى التوتر في المنطقة ويزيد من المخاوف من ردود فعل عسكرية محتملة.