نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير وكالة الاستخبارات الأميركية: إيران قد تحتاج إلى أسبوع لإنتاج قنبلة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في تصريحات له أمس الاثنين، أنه لا توجد دلائل على أن إيران اتخذت قرارًا ببدء بناء سلاح نووي. ومع ذلك، أشار إلى أن إيران قد تتمكن من تأمين المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية في فترة قصيرة إذا قررت ذلك، حيث قد تستغرق العملية أسبوعًا أو أكثر قليلًا.

تقدم البرنامج النووي الإيراني

وفي حديثه خلال مؤتمر سيفر بريف الأمني في ولاية جورجيا، أوضح بيرنز أن إيران قد حققت تقدمًا كبيرًا في برنامجها النووي، من خلال تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب. ونتيجة لذلك، أصبحت في موقع يمكنها من تصنيع قنبلة نووية إذا اختارت ذلك.

توقيت الإنتاج النووي

وذكر بيرنز أن الأمر كان سيستغرق أكثر من عام لتجميع ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية عندما كان الاتفاق النووي ساريًا، بينما الآن قد يستغرق الأمر أسبوعًا. ومع ذلك، اكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يراقبون النشاط النووي الإيراني عن كثب.

المخاطر الإقليمية

كما تناول بيرنز نجاحات إسرائيل التكتيكية ضد ميليشيات حزب الله، وذكر أن قوة حماس العسكرية تدهورت بشكل كبير في العام الماضي. لكنه حذر من خطر التصعيد الإقليمي المحتمل، مشددًا على أهمية الدمج بين الإنجازات العسكرية والدبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله وحماس.

رغم عدم وجود دلائل على تحرك إيران نحو إنتاج سلاح نووي، فإن الضغوط تتزايد والمخاطر تظل قائمة، مما يتطلب يقظة دائمة من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.