نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يطلق عملية برية مستهدفة ضد حزب الله في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الثلاثاء أنه بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة وموجهة ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان. وأوضح أن قوات الفرقة 146، وهي فرقة الاحتياط الأولى، بدأت عملياتها يوم الاثنين لاستهداف أهداف وبنى تحتية تتعلق بحزب الله.

تفاصيل العملية

تعمل الفرقة 146 جنبًا إلى جنب مع القوات المدفعية وقوات إضافية تهدف إلى كشف وتدمير بنى تحتية تابعة للعدو. تأتي هذه العمليات في إطار حملة "سهام الشمال"، في ظل تزايد التوترات في المنطقة منذ الهجمات التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل قبل عام.

تصعيد التوترات في المنطقة

تتصاعد حدة التوترات بعد سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان، بالإضافة إلى هجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية. وقد حذرت إيران، عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، من أن أي هجوم على بنيتها التحتية سيقابل برد قاسٍ، مشددًا على ضرورة عدم الاعتداء على إيران.

الغارات على الضاحية الجنوبية

في وقت متأخر من الليلة الماضية، قصف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعمًا أنه تمكن من قتل قيادي في حزب الله كان مسؤولًا عن الميزانية والخدمات اللوجستية للجماعة. يأتي هذا القصف في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تهدف إلى تقويض قوة حزب الله في المنطقة.

التحذيرات الإيرانية

تتزايد المخاوف من ردود فعل إيرانية على هذه العمليات، خاصة بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل الأسبوع الماضي، مما يضع الشرق الأوسط في حالة من التوتر المستمر.