نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعيم قاسم: حزب الله صامد وتجاوزنا الضربات المؤلمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن القدرات العسكرية للحزب ما زالت قوية على الرغم من الخسائر التي تكبدها الحزب بفعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل عدد من قياداته.

وفي كلمة بثتها قناة المنار يوم الثلاثاء، أشار قاسم إلى أن حزب الله بصدد اختيار أمين عام جديد بعد مقتل حسن نصر الله الأسبوع الماضي.

إمكانات حزب الله واستمرار العمليات

أكد قاسم أن "إمكانات الحزب بخير وإدارة الحزب متماسكة"، مشيرًا إلى أن العمليات ضد إسرائيل ازدادت من حيث العدد والنطاق. كما أشار إلى أن "المواجهة البرية في الجنوب اللبناني بدأت منذ سبعة أيام"، معتبرًا ذلك دليلًا على ثبات المقاومة وقوتها على الأرض.

دعم الحراك السياسي لوقف إطلاق النار

أعرب قاسم عن تأييد حزب الله للحراك السياسي الذي يقوده رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بهدف وقف إطلاق النار، مؤكدًا استعداد الحزب لمناقشة جميع التفاصيل بعد التوصل إلى تهدئة.

استقرار القيادة والسيطرة في حزب الله

أوضح قاسم أن القيادة والسيطرة داخل حزب الله تسير بدقة ومنتظمة، مشددًا على أن الحزب قد "تخطى الضربات المؤلمة"، وأن هذه الحرب تعتمد على من يصرخ أولًا، مؤكدًا: "نحن لن نصرخ".

نقاط رئيسية من خطاب نعيم قاسم: