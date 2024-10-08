نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏نعيم قاسم: إيران قدمت دعما للمقاومة وهذا شرف لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب الأمين العام لحزب الله ‏نعيم قاسم، إن إيران قدمت دعما للمقاومة وهذا شرف لها.

ودافع ‏نعيم قاسم، عن إيران وقدم لها الشكر على دعمها لمحور المقاومة.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.