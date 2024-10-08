نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية في اسكتلندا تستقبل السفير محمد أبو الخير القنصل العام بالمملكة المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت الجالية المصرية باسكتلندا في مدينة جلاسجو حفل استقبال لسعادة السفير محمد أبو الخير القنصل العام لجمهورية مصر العربية في المملكة المتحدة.



وفي بداية الحفل الكريم قام الدكتور مهندس إسماعيل غيتة رئيس جمعية الجالية المصرية بإسكتلندا بالترحيب بسعادته وجميع السادة الحضور من أعضاء الجالية، وقدم شكره إلى السادة الزملاء الأفاضل على مجهودهم المبذول في الأعداد والتنظيم لهذا القاء الطيب.

وقدم رئيس الجالية الدكتور غيته نبذة عن تأسيس الجالية المصرية فى إسكتلندا والتي أنشأت عام ١٩٨٧م ومازالت تقدم بقدر المستطاع والإمكانيات المتاحة الخدمات للجالية المصرية في إسكتلندا.

وفي نهاية اللقاء أعرب الدكتور غيته عن شكره وتقديري والعرفان للسادة المؤسسين لهذه الجاليةمع التمنيات لهم بدوام الصحة والعافية.

وألقى سعادة السفير أبو الخير كلمة شكر للحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا الترحيب من أبناء الجالية المصرية في إسكتلندا وقد صرح سيادته بإنه سوف سيقوم ببعض المبادرات التى تسهل على الجالية المصرية في إسكتلندا لإنجاز بعض الخدمات القنصلية التى يمكن تحققها بدل من عناء السفر إلى لندن.

وفي اليوم التالي زار سعادة السفير أبو الخير بصحبة دكتور غيتة الكنيسة المصرية بهملتون.

وقد رحب أبونا اليشع رمزي وأعضاء الكنيسة المصرية والسادةالحضور بزيارة سعادة السفير وعلى اهتمامه بزيارة الكنيسة ومعرفة أنشطتها واتسم القاء بالمحبة والمودة ولتعزيز أواصر الترابط مع أبناء الجالية المصرية في المملكة المتحدة.

وفي نهاية اللقاء أكد سعادة القنصل المصري على مدي إهتمام الدولة بأبناء الوطن بالخارج.