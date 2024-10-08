العالم اليوم - "خيبة أمل صينية" تهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في أسبوعين

انتم الان تتابعون خبر "خيبة أمل صينية" تهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في أسبوعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - هبطت الأسهم الأوروبية، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما أثار غياب تفاصيل جديدة عن إجراءات التحفيز الصينية موجة بيع في أسهم القطاعات المرتبطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم مثل التعدين والسلع الفاخرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو واحد بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش ليلامس أدنى مستوياته منذ 23 سبتمبر.

وهبطت أسهم شركات فاخرة مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبربري وإيرميس، التي يأتي جزء كبير من إيراداتها من الصين، بنسب تتراوح بين 3.1 بالمئة وخمسة بالمئة.

ونزل سهما شركتي المشروبات ريمي كوانترو خمسة بالمئة وبيرنود ريكارد 2.8 بالمئة بعدما أعلنت الصين فرض إجراءات مؤقتة على واردات المشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق.

وكان قطاع التعدين أكبر القطاعات الأوروبية انخفاضا ونزل 3.7 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس وخام الحديد بعد تلاشي التفاؤل إزاء إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين أكبر مستهلك في العالم.

وبدأت الأسهم الصينية تفقد الزخم، الثلاثاء، وهبطت الأسهم في هونج كونج بعدما خيب مسؤولون آمال المتعاملين في السوق حين كشفوا عن القليل فقط من التفاصيل المحددة بشأن الخطط الرامية إلى دعم الاقتصاد المتباطئ.

ومن بين أسهم الشركات، انخفض سهم فيستري بنحو 30 بالمئة بعد أن خفضت شركة بناء المنازل البريطانية توقعاتها لأرباح العام المالي 2024 بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني (104.7 مليون دولار) نتيجة تضرر أحد أقسامها من زيادة تكاليف البناء.