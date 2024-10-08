العالم اليوم - الإمارات تعتمد ميزانية العام المقبل بقيمة 19.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات، الميزانية العامة الاتحادية في للسنة المالية 2025 بمصروفات قدرها 71.5 مليار درهم (حوالي 19.5 مليار دولار)، بنمو 3.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، الثلاثاء.

وتعد ميزانية العام المقبل هي "الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية"، بحسب البيان.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة في السنة المالية 2025 يبلغ أيضا 71.5 مليار درهم بزيادة سنوية 2.7 بالمئة.

وذكر البيان أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 يأتي ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).

وذكر البيان أن ميزانية 2025 خصصت مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3 بالمئة لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8 بالمئة للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2 بالمئة للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8 بالمئة للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5 بالمئة للخدمات العامة.

ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7 بالامئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6 بالمئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7 بالمئة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.