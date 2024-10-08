العالم اليوم - أو.إم.في تتوقع خسائر بنحو 220 مليون دولار بسبب ليبيا

انتم الان تتابعون خبر أو.إم.في تتوقع خسائر بنحو 220 مليون دولار بسبب ليبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - قالت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في الثلاثاء إنها تتوقع تأثيرا يتجاوز 200 مليون يورو (220 مليون دولار) في الربع الثالث بسبب اضطرابات إنتاج النفط في ليبيا.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الخميس إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في السابع من أغسطس في حقل الشرارة النفطي، أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، وفي حقل الفيل في الثاني من سبتمبر.