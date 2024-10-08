العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف، ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء، إن قوات الفرقة 146 بدأت الاثنين تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

‏وتعد الفرقة 146 فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في القتال في جنوب لبنان في اطار حملة "سهام الشمال" حيث تعمل القوات برفقة قوات مدفعية وقوات إضافية لكشف بنى تحتية للعدو وتدميرها.

واندلع التوتر في المنطقة قبل عام عندها هاجم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل، ثم تصاعد الأمر حتى وصل إلى سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان وهجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية.

وحذرت إيران الثلاثاء إسرائيل من شن أي هجوم عليها، وذلك بعد أسبوع من إطلاق طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل مما وضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد، وحذر إسرائيل من شن هجوم على إيران.

وقصف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء الليل، وقال إنه قتل قياديا في حزب الله كان مسؤولا عن الميزانية والخدمات اللوجيستية في الجماعة.