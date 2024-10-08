عاجل - كورياالشمالية: تسريع جهودها للتحول إلى قوة عسكرية عظمى

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، تصريحات الزعيم كيم جونغ أون التي أكد فيها عزم بلاده على تسريع جهودها للتحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية.

وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية لن تستبعد استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم من قبل أعدائها.

كيم جونغ أون

في خطابه بجامعة كيم جونغ أون للدفاع الوطني، شدد الزعيم الكوري الشمالي على أنه لا توجد نية لمهاجمة كوريا الجنوبية، لكنه أكد أن جيشه سيستخدم كافة أشكال الرد، بما في ذلك الأسلحة النووية، إذا ما استخدم الأعداء القوة ضد بلاده. وأعرب كيم عن التزامه بتعزيز دفاعات كوريا الشمالية والعمل على ترسيخ مكانتها كقوة نووية وعسكرية كبرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع روسيا لتحقيق السلام الإقليمي والعدالة الدولية.