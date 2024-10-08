نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله يستهدف مواقع عسكرية في بلدتي ديشون ودلتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" استهدافه لمواقع عسكرية في بلدتي ديشون ودلتون، الواقعتين شمالي إسرائيل، ضمن سلسلة من الهجمات التي تأتي كرد على التصعيد المستمر في المنطقة. وأوضح "حزب الله" في بيان أن الهجوم تم باستخدام صواريخ دقيقة استهدفت نقاطًا عسكرية حيوية، مشيرًا إلى أن الضربات أصابت أهدافها بدقة وأحدثت أضرارًا مادية كبيرة في البنية التحتية لتلك المواقع.

من جانبها، أكدت مصادر إسرائيلية أن الهجمات طالت مناطق في شمال البلاد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات. وتأتي هذه الضربات في سياق التصعيد العسكري بين الطرفين، حيث تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا متزايدًا في الأسابيع الأخيرة، وسط تبادل للهجمات الجوية والصاروخية، ما يثير مخاوف من اتساع دائرة الصراع.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة آخر في غزة وتعرض ثالث لجروح خطيرة في لبنان.

