نائب قائد فيلق القدس: إسماعيل قاآني بخير ويمارس عمله بشكل طبيعي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إيرج مسجدي، نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن القائد إسماعيل قاآني بصحة جيدة ويمارس عمله، وذلك بعد شائعات عن فقدان الاتصال به إثر الضربات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.

وأشار مسجدي إلى أنه لا حاجة لمزيد من التصريحات حول هذا الأمر، مما يطمئن على حالة قاآني.

يذكر أن إسماعيل قاآني كان قد فقد الاتصال به بعد هجمات جوية إسرائيلية عنيفة على بيروت الأسبوع الماضي، حيث كان في لبنان عقب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.