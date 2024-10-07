نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يسيطر على بلدة قرب بوكروفسك ويواصل تقدمه في شرق أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، سيطرته على بلدة غرودوفكا في منطقة دونيتسك، مما يقربه أكثر من مدينة بوكروفسك الأوكرانية الاستراتيجية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن القوات الروسية نجحت في صد 10 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية.

تقع بلدة غرودوفكا على بعد نحو 10 كيلومترات شرق مدينة بوكروفسك، التي تعتبر مركزًا لوجستيًا هامًا في شرق أوكرانيا، وتواصل القوات الروسية تقدمها باتجاهها منذ عدة أسابيع.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية كبيرة بلغت أكثر من 420 جنديًا، إلى جانب تدمير دبابة ليوبارد، 3 مركبات قتالية مدرعة، 6 سيارات، و3 مدافع ميدانية.

وفي مقاطعة دنيبروبتروفسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "المركز" ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث بلغت خسائر الأوكرانيين نحو 590 عسكريًا، وتم تدمير 19 مركبة، ومحطة الحرب الإلكترونية Enclave-N، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.

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