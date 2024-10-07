نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة مرعبة في غزة: 51 ألف قتيل ومفقود منذ بداية الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد القتلى والمفقودين في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 51 ألف شخص، وفقًا لتقارير طبية وإعلامية.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي الصادر يوم الاثنين أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41،909 فلسطينيين حتى الآن.

وبحسب التقارير الطبية الفلسطينية، يُقدر عدد المفقودين تحت الأنقاض أو في الطرقات بنحو 10 آلاف شخص، لم تتمكن فرق الإنقاذ والإسعاف من الوصول إليهم حتى الآن.

وفيما يتعلق بالإصابات، اقترب عدد الجرحى والمصابين من 100 ألف، حيث أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدد بلغ 97،303 جريح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي المقابل، أفادت هيئة البث العبرية أن 728 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا قتلوا، بينما أُصيب 4576 منذ بداية الحرب على غزة.