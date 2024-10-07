نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة في كوبنهاغن عن سماع دوي انفجار ليلًا قرب السفارة الإسرائيلية، وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط على هجوم مماثل استهدف المنطقة المجاورة للبعثة الدبلوماسية. ويأتي هذا الحادث في ظل توترات متزايدة وتكرار استهداف السفارات الإسرائيلية في أوروبا.

وقالت المفتشة في شرطة كوبنهاغن، ترين مولر، للصحافيين: "نحاول بالطبع تحديد ما إذا كان هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي". وأضافت: "لا شيء يشير إلى ذلك"، موضحة أن الانفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار، وليس قنبلة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية آثار الانفجار أمام مبنى سكني يبعد نحو 500 متر عن السفارة، مما يزيد من الغموض حول هذا الهجوم وأهدافه. ورغم عدم وجود إصابات، يثير الحادث القلق خاصة أنه الثاني من نوعه في غضون أسبوع.

تصاعد الهجمات في محيط السفارة الإسرائيلية

في بداية شهر أكتوبر، وقع انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، حيث رجحت الشرطة أن الهجمات نجمت عن قنبلتين يدويتين، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات.

وأفاد الإدعاء بأن شابين سويديين يبلغان من العمر 16 و19 عامًا يشتبه في تورطهما بنقل خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها، إحداهما سقطت على شرفة تبعد نحو مئة متر عن المبنى الدبلوماسي. وبناءً على ذلك، أمر قاضي المحكمة الخميس باحتجازهما لمدة 27 يومًا على ذمة التحقيق.

اتهامات بموجب قانون الإرهاب

بعد يومين من الاحتجاز، أعلنت الشرطة الدنماركية أن التهم الموجهة إلى الشابين قد توسعت لتشمل جرائم بموجب قانون الإرهاب، ما يدل على خطورة الوضع. ومع ذلك، لم تكشف الشرطة عن تفاصيل إضافية حول هذه الاتهامات، مما زاد من التكهنات حول الدوافع والأهداف الكامنة وراء هذه الهجمات.

تزايد الحوادث على السفارات الإسرائيلية في أوروبا

هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ سبقته سلسلة من الهجمات على السفارات الإسرائيلية في أوروبا. ففي مايو الماضي، ألقيت قنبلتان يدويتان على السفارة الإسرائيلية في بروكسل ببلجيكا، إلا أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

كما تم استهداف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، السويد، مرتين في يناير 2024؛ حيث تم اكتشاف عبوة ناسفة على أرض السفارة، وتكررت الاعتداءات في مايو عندما أُطلقت أعيرة نارية قرب المبنى. ويوم الثلاثاء الماضي، تعرضت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم لإطلاق نار دون وقوع إصابات.

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