نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية التونسية بلغت 27.7% بعد انتهاء التصويت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الانتخابات في تونس مساء الأحد أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7% بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت في الداخل بلغت إلى حدود الساعة الواحدة مساء 28.5 في المئة، وفي الخارج 16.3 بالمئة.

وكانت الانتخابات قد بدأت في الخارج يوم الجمعة في نحو 59 دولة واستمرت حتى مساء الأحد.

وصرح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن إجمالي الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت بلغ 9 ملايين و753 ألفا و217، منهم 9 ملايين و110 آلاف و407 داخل تونس، و642 ألفا و810 خارجها.

ووفق هيئة الانتخابات بلغ عدد المقترعين في الداخل 2 مليون و599252 فيما بلغ في الخارج 104903.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة النتائج الأولية الأربعاء المقبل على أقصى تقدير وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

وأفاد فاروق بوعسكر بأن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ستكون في أجل لا يتعدى يوم التاسع من أكتوبر 2024.

وتنافس في الانتخابات قيس سعيد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم تزوير تواقيع تزكيات.