نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية غامضة في الضاحية الجنوبية.. هل سقط هاشم صفي الدين ضحية للغارة الإسرائيلية أين الجثة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إسرائيل شن غارات عنيفة وقوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يتساءل مراقبون عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة وسط حالة غموض بشأن هاشم صفي الدين خليفة حسن نصرالله المنتظر.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته البلدات اللبنانية التالية:

بلدات بنت جبيل.

عيترون.

ارنون.

سيناي.

ابل السقي.

جديدة.

مرج عيون.

القليعة.

برج الملوك.

ديرميماس.

الخيام.

كفر كلا.

سهل مرج عيون.

مجرى نهر الليطاني.

منطقة الخردلي.

طورا.

العباسية.

يارين.

البستان.

علما الشعب.

طيرحرفا.

الضهيرة.

عيتا الشعب.

محيط المطلة جنوب لبنان.

فقدان الاتصال بهاشم صفي الدين

فقد حزب الله الاتصال مع خليفة حسن نصرالله الأمين العام المحتمل للحزب، هاشم صفي الدين، منذ أن استهدفته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، وفقًا لمصدر أمني لبناني لشبكة CNN.

ولا يزال مصير هاشم صفي الدين غير واضح عقب غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي شبكة CNN أن هاشم صفي الدين كان هدفًا للضربة، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد قُتل.

وصفي الدين هو ابن خالة نصرالله - درس الاثنان معًا في إيران في أوائل الثمانينيات. ومثله كمثل نصرالله، فإن صفي الدين منتقد شرس لإسرائيل والغرب، وله تحالفات عميقة مع القيادة الإيرانية.

وشغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحتى وفاة سلفه، كان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الورثة المحتملين لأعلى منصب في المجموعة. ولم تُسم الجماعة بعد خليفة لنصرالله.

والمجلس التنفيذي هو أحد الهيئات الخمس التي تشكل مجلس الشورى، وهو هيئة صنع القرار في المجموعة. يشرف المجلس التنفيذي على الأمور السياسية، على عكس المجلس الجهادي الذي هو الهيئة العسكرية للجماعة، والذي يعد صفي الدين عضوًا فيه.

سبق أن تحدث صفي الدين عن "العلاقة القوية" بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني، خاصة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد عام 2020. ونجل صفي الدين متزوج من ابنة سليماني.

ولد رجل الدين الشيعي عام 1964 في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان. ومثل زعيم حزب الله الراحل، يرتدي العمامة السوداء التي تشير إلى أنه "سيد"، وهو لقب شرف شيعي يدل على النسب من النبي محمد.