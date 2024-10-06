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أحمد جودة - القاهرة - الغموض يخيم على اختفاء هاشم صفي الدين.. هل اغتالت إسرائيل خليفة نصر الله المنتظر؟، تساؤلات يتم تداولها على نطاق واسع عبر الصحافة العالمية والعربية، فلا يزال مصير هاشم صفي الدين غير واضح عقب غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي شبكة CNN أن هاشم صفي الدين كان هدفًا للضربة، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد قُتل.

فقدان الاتصال بهاشم صفي الدين

قال مصدر أمني لبناني، اليوم السبت، إن حزب الله فقد الاتصال برئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين منذ الجمعة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجدًا في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولًا.

غموض حول مصير الرجل الثاني في حزب الله

قالت 3 مصادر أمنية لبنانية لـ«رويترز»، اليوم السبت، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ يوم الجمعة، منعت عمال الإنقاذ من البحث في موقع ضربة إسرائيلية يشتبه أنها استهدفت هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، لقيادة حزب الله.

وقال أحد المصادر إن صفي الدين الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله لم يتسن الوصول إليه منذ الغارة التي وقعت يوم الجمعة.

ويشار إلى أن حزب الله لم يعلق حتى الوقت الراهن على التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن اغتيال هاشم صفي الدين.، سواء بالصحة أو التأكيد.

معلومات هامة عن هاشم صف الدين

صفي الدين هو ابن خالة نصرالله - درس الاثنان معًا في إيران في أوائل الثمانينيات.

صفي الدين منتقد شرس لإسرائيل والغرب، وله تحالفات عميقة مع القيادة الإيرانية.

شغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحتى وفاة سلفه.

كان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الورثة المحتملين لأعلى منصب في المجموعة. ولم تُسم الجماعة بعد خليفة لنصرالله.

والمجلس التنفيذي هو أحد الهيئات الخمس التي تشكل مجلس الشورى، وهو هيئة صنع القرار في المجموعة. يشرف المجلس التنفيذي على الأمور السياسية، على عكس المجلس الجهادي الذي هو الهيئة العسكرية للجماعة، والذي يعد صفي الدين عضوًا فيه.

سبق أن تحدث صفي الدين عن "العلاقة القوية" بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني، خاصة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد عام 2020. ونجل صفي الدين متزوج من ابنة سليماني.

ولد رجل الدين الشيعي عام 1964 في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان. ومثل زعيم حزب الله الراحل، يرتدي العمامة السوداء التي تشير إلى أنه "سيد"، وهو لقب شرف شيعي يدل على النسب من النبي محمد.