نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوي انفجارات في حمص جراء هجوم إسرائيلي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في سوريا بأن قصفا صاروخيا إسرائيليا جديدا طال نقاطا في جنوب محافظة حمص وشرقها. في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجارات في مناطق بالمحافظة.

كما أكدت إذاعة "شام إف أم" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في حمص ناجمة عن انفجار ذخيرة نتيجة الهجوم الإسرائيلي الذي طال بعض النقاط شرق حمص وجنوبها.

وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية السورية عملت على التصدي لهجمات إسرائيلية في أجواء المنطقة الوسطى.

وتداولت وكالة "نوفوستي" مشاهد لآثار القصف الإسرائيلي.