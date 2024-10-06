نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبيرة في لبنان وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن لبنان يشهد ”أزمة نزوح كبيرة” نتيجة لتصعيد القصف الجوي الإسرائيلي في البلاد مضيفا أن بعض الضربات تنتهك القانون الدولي.

وقال رئيس المفوضية خلال زيارة العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، إن هناك "العديد من الأمثلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي في طريقة تنفيذ الغارات الجوية، والتي دمرت أو ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية".

وأكد أن الضربة الجوية التي قطعت طريق الوصول إلى معبر حدودي كبير بين لبنان وسوريا خلقت أيضا عائقا أمام المدنيين الذين يحاولون الفرار إلى مكان آمن.

وناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة تقديم أموال للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وتم تقديم نحو 40% من المبالغ المطلوبة حتى الآن.

وقتل اثنان من العاملين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الضربات الإسرائيلية.

وتسبب تصاعد العنف في دفع المواطنين اللبنانيين وكذلك اللاجئين السوريين في لبنان إلى عبور الحدود بأعداد كبيرة.