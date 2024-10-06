نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي يقترح إنشاء نظير لحلف "الناتو" في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القوى السياسية في الشرق الأوسط إلى الوقوف صفا واحدا ضد إيران وتشكيل تحالف مثل "الناتو" لمواجهة من وصفهم بالمتطرفين.

ووجه هرتسوغ خطابه إلى شعوب المنطقة والقوى السياسية، ولا سيما شعبي إيران ولبنان، مناشدا بالوقوف في وجه سلطات طهران وأقمارها الصناعية.

وقال هرتسوغ إن التهديد الحقيقي لأمن الشرق الأوسط ينبع من إيران.

وكشف الرئيس الإسرائيلي أن تل أبيب تدرس خيارات الرد على الهجوم الإيراني الأخير دون الإفصاح عن شكل أو توقيت الرد المرتقب.

وفي سياق متصل نصح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بالنظر إلى نتائج الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة وبيروت إذا كانت طهران تنوي القيام بمحاولة جديدة لمهاجمة أراضي الدولة اليهودية، حسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في خطاب متلفز حق إسرائيل والتزامها بالرد على الهجوم الإيراني.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين.