نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإحتلال يواصل القصف العنيف للضاحية الجنوبية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، الضاحية الجنوبية في لبنان بقصف عنيف.

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد للقصف العنييف، ظهر فيها انفجارات وحرائق ضخمة، وسط صرخات الأهالي.

الضاحية الجنوبية تشهد أعنف الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد، أعنف موجات القصف منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أكثر من 30 غارة طالت الضاحية الجنوبية ببيروت في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان، فجر الأحد، بإطلاق 3 صواريخ جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة من الغارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، رصد عشرات القذائف التي أطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 والساعة 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد نحو 30 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض بعض المقذوفات وسقطت أخرى في المنطقة".