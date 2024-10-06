نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تهنئتها لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت السفيرة فوزية زينل، اعتزازها بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس رسوخ العلاقات الممتدة عبر التاريخ بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصهما المتبادل على دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود الحثيثة والمستمرة لحكومة كلا البلدين في شتى المجالات، لمزيد من الشراكة والتعاون والنماء، بتوجيهات كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وعبرت سعادتها عن خالص تمنياتها لمصر الشقيقة وشعبها وأن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار.