وزارة الخارجية المصرية ترحب بدعوة ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - حبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

تأتي هذه الدعوة في إطار ردود الفعل على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

تفاصيل الموقف المصري

التأكيد على احترام القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن دعوة الرئيس الفرنسي تتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتُظهر الاستياء المتزايد على المستوى الدولي من العدوان الإسرائيلي.

دعوة لتنفيذ المطالب الدولية

شددت الوزارة على أهمية وضع هذه الدعوة حيز التنفيذ، وطالبت بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان.

الدعم الفلسطيني

ثمنت وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية، وأكدت على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.