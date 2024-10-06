العالم اليوم - غائب منذ يومين.. أين هو إسماعيل قاآني؟

انتم الان تتابعون خبر غائب منذ يومين.. أين هو إسماعيل قاآني؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - قال 3 مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، شوهد آخر مرة في بيروت الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤولون أن قاآني تواجد في بيروت لعقد اجتماع مع مسؤولي حزب الله عقب الضربات الإسرائيلية القاسية.

وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني للصحيفة إن "صمت إيران بشأن هذه المسألة يثير الذعر بين أفراد القوة شبه العسكرية".

ولم يقدم المسؤولون في إيران إجابة واضحة حتى الآن عن مصير قاآني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

من جانبها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مصدر في الحرس الثوري: قاآني موجود في طهران ولم يسافر إلى بيروت".

وقال موقع "تابناك" الإخباري الإيراني: "ينتظر الرأي العام أنباء تفيد بأن جنرالنا على قيد الحياة وبصحة جيدة".

واستهدف الجيش الإسرائيلي ليل الخميس اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

من هو إسماعيل قاآني؟