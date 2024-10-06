العالم اليوم - حسام فيصل: إحصائيات الخسائر في لبنان تتغير من ساعة لأخرى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - قال رئيس قسم الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام فيصل، إن إحصائيات الخسائر في لبنان عقب التطورات الأخيرة تتغير بين الساعة والأخرى.

وأضاف فيصل في حديث مع "دوت الخليج": هناك ما يزيد عن 2000 قتيل وما يزيد تقريبا عن 10000 جريح بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين داخليا.

هناك ما يقارب من 200 ألف نازح باتجاه الأراضي السورية.

40 مركز طبي توقفوا عن العمل في لبنان بسبب الأعمال العدائية.

فرق الصليب الأحمر لبناني منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية.

هناك مرضى بحاجة لمتابعات صحية لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها. تواجه الفرق تحديات خطيرة ونقص في المعدات والموارد الطبية.

قام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر برفد ودعم الصليب الأحمر اللبناني بسيارات إسعاف إضافية.

وصول فرق الإسعاف للمناطق الجنوبية أمر بالغ الصعوبة بسبب وعورة الطرقات.

زملاؤنا في الهلال الأحمر العربي السوري على معبر المصنع منذ ساعات الصباح الأولى، يتواجدون بشكل مستمر على مدار 24 ساعة.

أمين عام منظمة الصحة العالمية قبل يومين حذر من عدم إمكانية هبوط مزيد من الطائرات لتقديم مساعدات طبية.

نناشد الجهات المانحة بزيادة حجم التمويل بشكل عاجل وفوري.

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