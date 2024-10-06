هاريس: الوضع الإنساني للشعب اللبناني يزداد سوءا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن الوضع الإنساني للشعب اللبناني يزداد سوءًا، معبرة عن قلقها بشأن أمن المدنيين الذين يعانون هناك.

وأضافت هاريس في بيان على منصة "إكس"، أنها ستواصل العمل للمساعدة في تلبية احتياجات جميع المدنيين هناك.

وأعلنت أنّ الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 157 مليون دولار كمساعدات إضافية للشعب اللبناني لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمياه والحماية وغيرها، لمساعدة النازحين بسبب الصراع الأخير.

وأشارت إلى أن هذه القيمة المالية سترفع إجمالي المساعدات الأمريكية للبنان منذ العام الماضي، إلى أكثر من 385 مليون دولار.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي 8 غارات على جنوب بيروت، من بينها 4 غارات "عنيفة جدًا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، على ما أفاد الإعلام الرسمي، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبانٍ في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدًا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، نقلًا عن "فرانس برس".