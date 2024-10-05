نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان اللبناني يستغيث بالوزراء العرب بعد زيادة الهجمات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني ‎فادي علامة استغاثة عاجلة لمنظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب، مع تزايد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وكتب ‎فادي علامة، عبر حسابة الرسمي على منصة "إكس"، "مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية والمسعفين نناشد منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب والاتحاد الدولي للمستشفيات ضرورة التدخل ووقف هذه الاعتداءات".

ووصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بأنها "تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتتنافى ومختلف القوانين والتشريعات والأعراف الدولية والإنسانية".

واليوم السبت، ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لدى وصوله إلى بيروت، بما يواجهه لبنان من "أزمة مروعة"، بعد فرار مئات الآلاف من منازلهم على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في البلاد.

وقال غراندي في منشور على منصة "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة، مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف: "جئت إلى هنا تضامنًا مع المتضررين، ولدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية"، في وقت تقدر السلطات نزوح أكثر من مليون شخص بسبب التصعيد الإسرائيلي.

ونفذت إسرائيل، السبت، غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقاتلين من جماعة حزب الله في مسجد بجنوب لبنان.

وتواصل القصف الإسرائيلي أمس ليطال قرى جنوبية والضاحية الجنوبية في بيروت، حتى أنه وصل إلى الشمال حيث مخيم البدواي للاجئين الفلسطينيين، حيث تم استهداف قيادي بالجناح المسلح لحماس داخل شقته، ما أدى لمقتله هو و3 من أفراد أسرته.