نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: غيرنا موازين القوى في الشمال ولدينا الحق بالرد على إيران وسنفعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة يوم السبت إن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال.

وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله اللبناني.

وبخصوص الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، صرح نتانياهو بأن تل أبيب لديها الحق بالرد على إيران وستفعل ذلك.

وصرح نتنياهو بأن إيران تقف وراء كل التهديدات ضد إسرائيل، لقد أطلقوا علينا مئات الصواريخ في واحدة من أكبر الهجمات في التاريخ.

وأفد بأنه لا توجد دولة في العالم ستقبل بمثل هذا الهجوم، بما في ذلك إسرائيل.

وشدد على أن لدى إسرائيل الواجب والحق في الدفاع عن نفسها والرد على مثل هذه الهجمات.