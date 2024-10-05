نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى في هجمات واسعة النطاق وغير مسبوقة على شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء اليوم السبت، أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية تشن هجوما واسع النطاق وغير مسبوق على شمال القطاع، مستهدفة مخيم جباليا وتل الزعتر وبيت لاهيا.

وقال شهود عيان إن "الطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية بشكل غير مسبوق وضخم، والقذائف المدفعية تتساقط بشكل عشوائي على جميع مناطق شمال قطاع غزة".

وأكد الشهود أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني هرعت إلى عدة مناطق مستهدفة، وأن القصف يتزايد بشكل جنوني ويكاد لا يتوقف أبدا.

وأفادت مصادر طبية بأن الغارات الكثيفة على شمال القطاع تسببت بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفي بلدة جباليا، لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء استهداف عدة منازل.